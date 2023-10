Nord Sardegna, furgone in fiamme nella notte: in azione i vigili del fuoco

Sassari. Alle ore 3 circa della notte scorsa una squadra della Sede centrale dei Vigili del Fuoco di Sassari è intervenuta in Viale Porto Torres a Sassari, per un incendio di un furgone parcheggiato all'estero di un capannone. La squadra VF intervenuta ha estinto le fiamme e bonificato l'area. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi del caso.