Nord Sardegna: ditta di pulizie evade 1,5 milioni di euro

Sassari, 7 settembre 2019- Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale in tutto il territorio regionale, gli uomini delle fiamme gialle di Sassari hanno individuato una ditta di pulizie che in tre anni di attività aveva omesso di dichiarare ricavi per 1,5 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate.

L’azienda, sconosciuta al fisco, è stata scoperta grazie all’incrocio delle banche dati. Il lavoro della Guardia di Finanza ha potuto accertare che tra il 2014 e il 2017 la ditta di pulizie aveva omesso di dichiarare incassi da un milione e mezzo di euro, “dimenticanza” che ha comportato un’evasione dell’ Iva per 220mila euro.

I titolari dell’azienda sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Sassari per mancata dichiarazione fiscale.

Fonte Ansa Sardegna