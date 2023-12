Nord Sardegna, danni all'interno di una scuola: studenti denunciati

Bianca

Olbia: acqua meravigliosa e bagno a Santo Stefano

Olbia. Non è il primo e non sarà neanche l'ultimo, ma di sicuro fa un certo effetto vedere una persona che nuota (non in piscina) a fine dicembre. E' successo ieri, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano a Pittulongu. Poco prima dell'ora ...