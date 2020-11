Nord Sardegna, Covid-19: casi in aumento al centro anziani

Alghero, 30 novembre 2020 – Questa mattina il sindaco di Alghero Mario Conoci ha comunicato le ultime notizie riguardo i positivi al Covid-19. Sono aumentati i nuovi casi all’interno del Centro anziani di Fertilia.

“Sono 57 le persone positive in città nell’ultimo aggiornamento dell’Ats. Invece al centro anziani gli ultimi positivi sono 5, in totale 18. Non presentano i tipici sintomi ma sono costantemente monitorati. Bisogna però trovare un rimedio al ritardo degli esiti da parte del laboratorio analisi di Sassari”.

“Non deve più succedere un ritardo del genere. Per questo motivo ho chiesto di ripetere tutti i tamponi, perché la tempestività degli esiti è fondamentale”.