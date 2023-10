Nord Sardegna, camion dei rifiuti si scontra con una mucca: un ferito

Sassari. La squadra 1A della Sede Centrale è intervenuta questa mattina alla 6:30 circa per un incidente stradale sulla strada per Tempio al km 19 nel comune di Chiaramonti.

Un veicolo adibito alla raccolta dei rifiuti, mentre percorreva la S.S. 672, si è scontrato con una mucca in mezzo alla strada. Il conducente è trasportato all’ospedale di Tempio. L'automezzo è stato gravemente danneggiato.