Nord Sardegna, auto contro moto: due feriti gravi

Sassari. I Vigili del fuoco Sassari sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla SP per Ittiri all'altezza dell'incrocio per Tissi. Per cause da accertare, un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle 15,30. Feriti in modo grave e trasportati al Pronto soccorso di Sassari, le due persone in sella alla moto, illesi gli occupanti della vettura. Presenti 118 e i Carabinieri per i rilievi.