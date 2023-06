Nord Sardegna, auto contro guardrail: un ferito

Sassari. I Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti alle 4.50 di questa notte sulla SS 131, all'altezza di Codrongianos, al km 197 in direzione Cagliari per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura. L'auto per cause da accertare, è finita contro il guard rail. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il personale sanitariosi è occupato della persona rimasta ferita. Presenti sul posto Carabinieri e personale ANAS.