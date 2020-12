Nord Sardegna, assembramenti e violazioni: 122 persone sanzionate

Sassari, 21 dicembre 2020 – Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine nel rispetto delle norme anti-Covid. Durante il fine settimana a Sassari sono stati tanti i giovanissimi multati per aver commesso delle violazioni.

In tutto 122 sanzioni e provvedimenti nei confronti di un circolo privato trovato aperto oltre l’orario, oltre un bar e supermercato che violavano le norme – per assembramenti e vendita di prodotti non consentiti durante il fine settimana -. Principalmente tra i giovani si sono creati assembramenti nelle zone più frequentate del centro e mancato utilizzo delle protezioni. Per quanto riguarda il circolo privato sarebbero arrivate numerose segnalazioni al Comando da parte dei residenti della zona.