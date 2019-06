Nord Sardegna, 43 ovuli nella pancia: arrestato 27enne

Olbia, 11 giugno 2019 – Nuova operazione della Polizia di Stato di Sassari: è stato arrestato all’Aeroporto di Alghero J.P., un 27enne di origine nigeriana.

“Il controllo, operato nei confronti del giovane, ha portato, al rinvenimento di alcuni biglietti relativi al viaggio appena concluso sulla tratta da Milano Linate ad Alghero, e quello di andata effettuata alcuni giorni prima da Porto Torres a Genova. Il sospetto è sorto in particolare per l’annullamento del biglietto di rientro, sebbene lo stesso avesse effettuato il check in online, previsto la sera prima”, si legge nella nota stampa.

Il giovane è stato in seguito sottoposto ad accertamenti clinici: i medici hanno così scoperto che aveva all’interno del suo corpo 43 ovuli.

Una volta espulsi, sono stati analizzati: gli ovuli contenevano 650 grammi di eroina.

Il 27enne è stato dichiarato in arresto perché ritenuto responsabile di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.