Nizzi contro Conte: “Dpcm è condanna a morte”

Olbia, 27 aprile 2020 – “Una condanna a morte per la Sardegna”: a parlare è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi è l’oggetto del contendere è il nuovo Dpcm del 26 aprile 2020 emanato dal premier Giuseppe Conte.

Secondo il primo cittadino olbiese, che oggi ha fatto una videoconferenza come riporta l’Unione, per l’Isola non cambia nulla e questo ha provocato un duro attacco politico contro Conte. Nizzi chiede l’intervento del governatore Cristian Solinas perché la situazione sarda non è paragonabile a quella lombarda: “La situazione della Sardegna non è quella della Lombardia, non possiamo avere le stesse regole”.

Il sindaco olbiese è chiaramente preoccupato per la tenuta del tessuto socio-economico: nell’Isola, e in particolare a Olbia e nell’hinterland, tutto si regge sul turismo e sugli spostamenti. “A cosa serve le aprire le imprese manifatturiere se i negozi restano chiusi e soprattutto se le persone non hanno i soldi per mangiare?”, si chiede Nizzi.