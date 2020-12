Naschid’est: gli auguri di don Sandrino come segno di speranza

San Teodoro, 25 dicembre 2020 – Auguri speciali per questo Natale 2020, segnato dalle vicende del Covid-19, arrivano dall’ormai famoso parroco di San Teodoro Don Alessandro Cossu. Ieri sera a sorpresa è stato pubblicato su You Tube l’ultimo video del sacerdote cantante. Il prete della Diocesi di Tempio Ampurias in occasione di questo Natale così difficile per molti, alle prese con un terribile virus, ma anche dalle difficoltà di questa nuova crisi economica da esso generata, ha voluto dare a tutti un affettuoso segno di vicinanza e speranza interpretando il canto Naschid’est in sa cabanna, una delle nove poesie scritte nel 1927 dal canonico, scrittore e poeta berchiddese Pietro Casu (Berchidda, 13 aprile 1878 – Berchidda, 20 gennaio 1954). La poesia è uno dei nove canti di Natale (Cantones de Nadale) musicati da Agostino Sanna ed è considerata una vera perla della tradizione natalizia della Sardegna. Don Sandrino, così ormai tutti lo chiamano, ha quindi deciso di intrepretare questo canto che per l’occasione è ambientato proprio nella sua San Teodoro, comunità parrocchiale a lui affidata da qualche anno. Don Alessandro Cossu alla fine del bellissimo brano natalizio ha voluto lasciare un messaggio importante per ciascuno di noi, ma non vogliamo dirvi di più invitandovi ad ascoltarlo voi stessi direttamente dalla sua voce.