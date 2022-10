Monti, cittadini digitali e benessere onlife: ecco il progetto

Monti. Un nuovo progetto verrà presentato a Monti davanti a genitori, docenti e cittadini. Dichiara il prof. Gavino Sanna responsabile regionale di progetto per conto dell'Usr Sardegna e consigliere comunale del Comune di Monti. "Il progetto si articola in diverse azioni tra loro interdipendenti al fine di garantire un percorso di alta qualità e caratterizzato da solide basi scientifiche. “Ci [email protected]” rappresenta un esempio di buona pratica, replicabile e innovativo per l’intervento e la prevenzione del bullismo, del cyber-bullismo e delle problematiche connesse ad un utilizzo non consapevole e scorretto delle tecnologie e del web. E’ fondamentale, al fine di approcciarsi efficacemente alle nuove richieste della vita onlife, una progettazione che promuova le competenze concernenti la saggezza e la cittadinanza digitale e, in particolare, il pensiero critico, etico, responsabile e lo sviluppo delle Digital Soft Skills".

"Le azioni di formazione e prevenzione, come indicato nelle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Ministero dell’Istruzione, 2021), sono attuate dagli Istituti Scolastici della Rete in collaborazione con la comunità educante di riferimento e con professionisti del settore di comprovata esperienza.

Le azioni si strutturano in laboratori rivolti agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, in laboratori multimediali, in incontri rivolti agli alunni delle scuole secondarie di I° e di II° grado e agli adulti (genitori, docenti di ogni ordine e grado, comunità), in corsi rivolti alle Commissioni antibullismo delle scuole della rete volti a trattare operativamente e concretamente azioni pratiche per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di prevaricazione on e off-line".

"Inoltre, in accordo con le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministro dell’Istruzione (2021) sarà promossa, tra gli alunni delle scuole secondarie facenti parte della rete “Ci [email protected]”, la Peer Education (Educazione tra pari). Verranno formati dei gruppi di alunni che, a conclusione del percorso formativo, saranno impegnati in attività di sensibilizzazione tra i coetanei. Infatti, nell’adolescenza, l’influenza sociale reciproca è molto forte e il gruppo è il contesto nel quale maggiormente si condividono esperienze e si trasmettono saperi, competenze, atteggiamenti e stili di vita".

"La sola conoscenza dei rischi non è un fattore di protezione se non è accompagnata dall’abilità di resistere alle influenze sociali e dalla promozione delle life skills, ossia le capacità personali e interpersonali. Riconoscere il valore dei giovani, a livello di cultura del gruppo, dar spazio alle loro idee e competenze è la base per la promozione di comportamenti positivi nelle relazioni. Le scuole della rete credono fortemente nel ruolo primario degli alunni come risorse fondamentali e come promotori di benessere tra i coetanei nel proprio contesto scolastico e sociale e contemporangeamente vogliono investire su un percorso che coinvolga tutte le agenzie educative".

L'evento si terrà il 27 ottobre dalle ore 15 alle ore 17:30, Casa del Miele-Monti.

Di seguito la locandina dell'evento.