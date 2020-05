Monti, Casa di riposo: tamponi tutti negativi

Monti, 27 maggio 2020 – Una nuova notizia positiva sul fronte Covid arriva dal Comune di Monti e in particolare dal sindaco Emanuele Mutzu che ha comunicato ufficialmente che tutti i tamponi fatti su ospiti e operatori della Casa di Riposo “San Giovanni Battista” sono risultati negativi.

“La ASL di Olbia – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ci ha appena comunicato che tutti i tamponi effettuati sugli ospiti e sul personale della Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di Monti hanno dato esito negativo. Ringrazio il Responsabile della struttura Don Pigi, che da subito ha attuato efficaci misure di prevenzione, sia per gli ospiti che per il personale, e ringrazio anche tutti i dipendenti della struttura per il lavoro svolto in questi mesi a tutela della salute dei nostri anziani”, scrive il sindaco Mutzu.

“Ringrazio anche i medici di base del paese dott.ssa Crasta e dott.ssa Cancedda per il contributo fornito sin da subito sia in termini di assistenza sanitaria e sia per il supporto alla adozione di specifiche misure di prevenzione finalizzate al contrasto della diffusione del virus all’interno della struttura. Ringrazio infine i componenti del COC, i medici dell’Esercito Italiano per il supporto fornito, la ATS Sardegna, in particolare la Responsabile e i medici del Servizio di Igiene Pubblica con i quali, in questi mesi, si è potuta concretizzare una proficua collaborazione istituzionale finalizzata alla tutela della salute pubblica della nostra comunità.Il risultato comunicato oggi ci tranquillizza e ci rende felici ma siamo tutti invitati a mantenere la giusta cautela per riuscire a vivere e convivere con il virus per i prossimi mesi”, conclude il sindaco.

La notizia è molto positiva per il paese e restituisce serenità a tutta la comunità.