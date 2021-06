Monitoraggio Covid: buoni dati, 5 casi a Olbia

Olbia. Nuovo appuntamento con il nostro tradizionale monitoraggio Covid che si basa sui dati resi disponibili dall'Istituto Superiore di Sanità. La settimana di riferimento è quella che va dal 14 al 20 giugno 2021, il report è stato pubblicato venerdì. Continuano ad essere buoni i dati della Sardegna, con un indice Rt medio su 14 giorni pari a 0.76 con limite inferiore di 0.45 e limite superiore a 1.12; l'indicenza è invece a 3,75 ogni 100.000 abitanti. Per quanto riguarda i nuovi casi, l'ISS segnala 5 casi a Olbia.

A livello generale, preoccupa la cosiddetta variante delta che si è sviluppata nel sub continente indiano: "Vengono segnalati anche in Italia focolai di varianti del virus SARS-CoV-2, come la variante delta, che presentano una maggiore trasmissibilità e/o la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. La circolazione di queste varianti ha portato ad un inatteso aumento dei casi in altri paesi europei con alta copertura

vaccinale, pertanto è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento

dei casi", spiega l'istituto.

Inoltre, si rileva la maggior parte dei casi rilevati riguarda persone non vaccinate: "La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati in soggetti non vaccinati (che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino SARS-CoV-2 o che sono stati vaccinati con la prima dose o con il vaccino mono dose entro 14 giorni dalla diagnosi stessa, ovvero prima del tempo necessario a sviluppare una risposta immunitaria completa al vaccino.)".