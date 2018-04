Ricerca: le microalghe sarde per medicina e ambiente

Olbia, 08 aprile 2018 – Nuovo studio sulle microalghe sarde da utilizzare per cosmesi, medicina e tenere pulito l’ambiente: sono undici (più quattro in attesa di conferma) le imprese che hanno aderito al progetto Comisar, 374mila euro finanziati da Sardegna Ricerche, curato dal team del Cinsa (Università di Cagliari) con la collaborazione del Crs4.

Come riporta Ansa, lo sviluppo di tecnologie innovative sull’utilizzo di microalghe orta all’estrazione di prodotti di varia natura da commercializzare, il che porta importanti ricadute in campo ambientale. Sono stati isolati oltre cento ceppi, tra alghe lacustri, da calcare e d’acqua dolce: i luoghi della ricerca vanno dal rio Irvi, zona Piscinas a Montevecchio ai Tacchi di Ierzu, la Giara di Gesturi passando per Seui e Osini.