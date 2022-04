Meteo Sardegna: temperature in leggero aumento

Olbia. Finalmente, giorni di vera primavera: sono queste, in breve, le previsioni meteo di Arpa Sardegna per la nostra isola. Eccole nel dettaglio.

Per la serata di oggi: cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli di direzione variabile, mari poco mossi (localmente mossi sul canale di Sardegna. Vediamo ora le previsioni per domani, 27 aprile. Ancora cielo sereno o poco nuvoloso, eccetto per il settore meridionale dove ci si aspetta il passaggio di nubi alte. Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in leggero aumento sul settore occidentale e stazionarie altrove. Venti: deboli variabili, con rinforzi da Nord-Est sulla costa meridionale e su quella nord-occidentale. Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore meridionale.

Infine, previsioni per il 28 aprile. Cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi alte.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori. Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali con rinforzi sino a moderati sul settore meridionale e settentrionale. Mari: poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in leggero aumento.