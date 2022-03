Meteo Gallura: cielo poco nuvoloso e lieve diminuzione delle temperature

Olbia. Non sono ancora giornate di piena primavera, ma costituiscono un miglioramento rispetto a quanto avvenuto, meteorologicamente parlando, nei giorni scorsi. Ecco le previsioni meteo per la Gallura e per tutta l'isola a cura di Arpa Sardegna.

Per il Nord-Est Sardegna si prevede quanto segue:

per la serata di oggi 27 marzo: cielo nuvoloso, venti deboli da Est;

mattina del 28 marzo: cielo poco nuvoloso, venti deboli da Est e temperature minime in lieve diminuzione;

per la serata del 28 marzo cielo poco nuvoloso, venti deboli di direzione variabile e temperature massime senza variazioni.

Per quanto riguarda la Sardegna in generale: