Sardegna: vino Cannonau tra i più venduti in Italia

Olbia, 10 marzo 2018 -Il Cannonau è uno tra i vini preferiti in Italia: è quanto emerge dalla ricerca elaborata per Vinitaly, manifestazione in programma a Verona dal 15 al 18 aprile, dall’istituto di ricerca Iri sui consumi di vino nella Grande distribuzione nel 2017.

In Sardegna, invece, i più venduti in supermercati e ipermercati sono Vermentino, Cannonau, Monica di Sardegna, Nuragus di Cagliari e Lambrusco: a livello nazionalie, i campioni assoluti sono Lambrusco (Emilia Romagna/Lombardia), Chianti (Toscana) e Montepulciano d’Abruzzo (Abruzzo).

In forte crescita le vendite di vino e spumante biologico che superano i 4 milioni di litri venduti. Le bottiglie da 0,75 litri a denominazione d’origine crescono nel 2017 del 2% rispetto all’anno precedente con 280 milioni di litri venduti. Gli spumanti (e champagne) aumentano del 4,9% con 68 milioni di litri; il rosato frizzante cresce del 3,9%, mentre continua la flessione negativa delle bottiglie fino a 2 litri e dei brick.