Mater Olbia: 202 posti letto che fanno discutere

Olbia, 07 novembre 2018 – Il Mater Olbia, con il suo corposo carico di posti letto, continua a far discutere la politica regionale. Sì, perché secondo alcuni consiglieri regionali, i posti letto del Mater Olbia sarebbero stati “sottratti” agli altri ospedali pubblici.

A raccontarlo è un articolo della Nuova Sardegna in cui si fa una cronistoria di una riunione della Commissione regionale alla Sanità. Riunione che, in alcuni momenti, sarebbe stata particolarmente aspra tra l’assessore regionale Luigi Arru e i consiglieri regionali che volevano chiarimenti.

Al centro della discussione vi sarebbe la Rete Ospedaliera: un documento che disegna, nei dettagli, la mappa della sanità sarda con specialità, posti letto e altre particolarità. Una mappa che sarebbe stata modificata recentemente per far spazio ai posti letto destinati al Mater (202 convenzionati, più 50 a pagamento) con conseguente decremento di posti letto nel pubblico, almeno secondo Augusto Cherchi (Partito dei sardi). Questo aspetto è stato smentito da Arru.

In ogni caso, per quanto riguarda il Mater Olbia, si attende la tanto agognata apertura. Nel mesi di maggio di parlava di “fine 2018”, ma ormai gli olbiesi hanno adottato il metodo “San Tommaso”: se non lo vedono, non ci credono.