Mare in burrasca nel Nord Sardegna: cancellate corse Olbia–Livorno, nave in difficoltà a Porto Torres

Olbia. Il maltempo continua a colpire duramente il Nord della Sardegna, causando disagi nei collegamenti marittimi, cancellazioni di alcune corse tra Olbia e Livorno e interventi di emergenza nei porti, come quello avvenuto nelle scorse ore a Porto Torres.

Secondo le previsioni di SardegnaArpa – Dipartimento Meteoclimatico, il quadro meteo-marino risulta particolarmente critico su gran parte dei bacini settentrionali dell’Isola. Nella zona 61 Nord-Est, che interessa la Gallura e le rotte da Olbia verso il Continente, il mare è previsto agitato, con onde fino a 2,8 metri e moto ondoso da Ovest, condizioni che hanno portato alla cancellazione delle tratte Livorno-Olbia–Livorno.

Ancora più severe le condizioni previste nelle zone 60 Nord e 60 Nord-Ovest, che comprendono il Mare di Sardegna e l’area di Porto Torres. Qui il mare risulta molto agitato o grosso, con onde fino a 5–6 metri, vento sostenuto e mareggiate capaci di creare difficoltà anche all’interno dei bacini portuali.

È in questo contesto che, intorno alle 12, i sommozzatori e la squadra nautica dei Vigili del fuoco di Porto Torres, con il coordinamento della Capitaneria di Porto, sono intervenuti all’interno dello scalo per un’attività di assistenza a una motonave Tirrenia che, a causa delle proibitive condizioni meteo, aveva rotto gli ormeggi. Grazie all’intervento congiunto dei Vigili del fuoco e al supporto di due rimorchiatori, la nave è riuscita a mettersi al riparo, evitando conseguenze più gravi. Le immagini diffuse mostrano chiaramente la forza della mareggiata all’interno del porto. Tutti i passeggeri della motonave Tirrenia che dovevano imbarcarsi da Porto Torres per Genova sono stati riprotetti con lo stesso biglietto sulla nave Olbia- Genova della compagnia Moby in partenza questa sera alle ore 20:30.

Le previsioni indicano un parziale miglioramento nella giornata di venerdì, con attenuazione del moto ondoso soprattutto nel Nord-Est, mentre un nuovo peggioramento è atteso nel fine settimana, quando mare e vento potrebbero tornare a intensificarsi su tutto il Nord Sardegna.

Le autorità raccomandano ai passeggeri di verificare sempre lo stato delle corse sui canali ufficiali delle compagnie prima di recarsi in porto.