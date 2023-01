Maltempo: sono circa 150 gli interventi dei Vigili del fuoco in Sardegna

Nuoro. Sono circa centocinquanta gli interventi svolti dai Vigili del fuoco della Sardegna in questi giorni di maltempo, dalla rimozione di piante cadute sulla strada, all'assistenza di persone rimaste isolate per la neve, pali e alberi pericolanti, messa in sicurezza di elementi costruttivi, soccorsi ad animali, messa in sicurezza di vetture e mezzi pesanti nelle zone colpite dalle nevicate.

Il Comando di Cagliari ha effettuato circa ottanta interventi, mentre il Comando di Sassari quaranta circa, il comando di Nuoro circa venti è quello di Oristano una quindicina.