Maltempo: disagi e criticità in tutta la Sardegna

Olbia, 21 gennaio 2020 – Ancora una giornata di allerta meteo nell’isola della Sardegna: per tutta la giornata di oggi è in vigore una criticità per rischio idrogeologico in tutta la parte orientale da Nord a Sud, Gallura compresa.

La Città di Olbia, per tutta la giornata di ieri, è stata caratterizzata da una pioggia fine, ma costante. Diverse le strade allagate nel territorio comunale. Sorvegliati speciali i canali che, al momento, non hanno dato segni di preoccupazione.

Secondo le previsioni meteo, il maltempo durerà per tutta la giornata di oggi.

Nel resto dell’isola la situazione è più difficile. La zona più colpita è quella di Burcei, dove una bomba d’acqua fortemente localizzata ha provocato allagamenti.

Sulla Sp 21, tra Dorgali e Calagonone e sulla SS 195 sono stati riscontrati detriti e pietre che hanno invaso la carreggiata.

Decine gli interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.