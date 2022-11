Maltempo: in Sardegna chiudono scuole, parchi e cimitero

Olbia. Il Centro Decentrato della Protezione Civile ha emesso in data odierna il nuovo bollettino di allerta meteo che riguarda l'intera Isola. In Gallura allerta gialla per rischio idrogeologico mentre allerta rossa nelle zone: Montevecchio Pischinappiu e Tirso. Per questa ragione nella giornata di martedì 22 novembre ad Oristano e ad Alghero chiudono scuole, parchi e cimiteri.

Il sindaco di Oristano Sanna "spostamenti solo se necessario". Ad Alghero è la vicesindaca Giovanna Caria a firmare l'ordinanza di chiusura degli edifici e zone pubbliche. Si temono danni a infrastrutture e allagamenti.