L’olbiese Maurizio Dettori campione italiano veterano di Tiro a Volo

Olbia, 14 luglio 2019- La Città di Olbia ha un nuovo campione italiano di Tiro a Volo categoria veterani. Ieri al Campionato Italiano F.I.D.C. Finale (13- 14 luglio 2019) che si è disputato nell’impianto di Monteschiantello di Tiro a Volo Fano, nelle Marche, Maurizio Dettori, classe 1955, si è aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria veterani di tiro a piattello Fossa Olimpica.

Il neo campione italiano Dettori, nella sua lunga carriera di istruttore federale di Tiro a Volo, esattamente dal 1999, ha allenato tantissimi sportivi. I suoi ragazzi si sono sempre distinti vincendo innumerevoli titoli e medaglie. L’ultima è quella del nipote Andrea Asara, arrivando secondo al Campionato italiano giovanile della sua categoria si è aggiudicato la medaglia di bronzo.

Ma a dire il vero tutta la famiglia Dettori, da anni impegnata in questo sport affascinante, è pluripremiata. La moglie di Maurizio, Giovanna Franca Deiana è stata due volte campionessa italiana Federcaccia (nessuno dei due è cacciatore), la figlia Claudia ha vinto in Slovenia nel settore giovanile.

La Asd Tiro a Volo Olbia, situata in via Loiri, località Oddone, punto di riferimento di tanti amanti di questa particolare disciplina che richiede tanta mira di precisione, allenamento e concentrazione, continua felicemente ad essere alla ribalta delle cronache di eccellenze sportive. Non ci resta che fare le nostre migliori congratulazioni al nostro nuovo campione italiano per aver portato ancora una volta lustro alla città di Olbia.