Loiri, “Summer 2019”: ecco gli appuntamenti da non perdere

Loiri Porto San Paolo, 1 luglio 2019 – A quanto pare ci attende una lunga estate di eventi sotto le stelle nella città di Loiri Porto San Paolo.

L’amministrazione comunale ha portato a compimento il “Summer 2019”, un calendario ricco di appuntamenti che di certo saprà accontentare un po tutti i gusti.

Si alterneranno in città musica, cabaret, cinema, cultura e arte, letteratura e tradizioni senza dimenticare i giochi per i ragazzi. Il programma tanto articolato è frutto dell’impegnativo lavoro di squadra portato avanti degli assessorati allo spettacolo, sport, turismo, cultura, politiche sociali e giovanili.

Tra le punte di diamante come non citare il “Festival cinema Tavolara”, le serate degli “Artigiani sotto le stelle”, il cabaret in salsa sassarese di Pino e gli Anticorpi il 26 luglio, la tappa del Time in jazz l’11 agosto e le sagre del porcetto, dei chjusoni e delle frisjoli.

Ad agosto assisteremo alla festa patronale di Loiri con giochi per bambini nella piazza della chiesa il 24, e a seguire il ballo del liscio con Altamira e Mancini seguito poi il giorno 25 dalla santa messa con processione, musica tradizionale con Bruno Maludrottu e i Tenores di Orgosolo .

Per il mese di luglio sono cinque gli appuntamenti dedicati ai bambini nel mese: il 15, il 22 e il 29 la Casa delle farfalle di Porto San Paolo, ospita “Quizziamo?”.L’8 spettacolo di clown “Lulù e le sue valigie magiche”. Dal 16 al 21, dalle 16 alle 20, scuola di cinema per ragazzi dagli 8 ai 16 anni nella scuola media di Porto San Paolo.

Tante le serate per ballare sotto le stelle. Si potrà scegliere il liscio il 5, 12 e il 28 con la fisarmonica di Andrea Molino. Il 31 latino americano con Angela Jaureguei.

Sarà allestita nei locali del Centro sociale di Porto San Paolo la mostra di Bruno Raineri “20 anni di Sardegna”, visitabile dall’11 al 14, dalle 21 alla mezzanotte. Dal 18 al 21 spazio alla personale di Nevino Cuccu. Dal 26 al 28 collettiva degli artisti Arteo.

All’interno del festival del cinema Tavolara il 18, in piazza Tavolara, proiezione del corto “Fulmini e saette” e del film “Troppa grazia”. Dal 19 al 21, la sera in piazza Gramsci, incontri con i protagonisti di “Una notte in Italia”.

Il 22, alla “Casa delle farfalle di mare”, a Porto San Paolo, presentazione del romanzo di Giovanna Pala “Nel segno del giglio”. Il 24 “Il colore delle emozioni” di Rosario Melita.

Sara à la volta poi dello spettacolo teatrale l’8 luglio con “Storie a manovella”.

Il 23 luglio in piazza Gramsci reading musicale con Lorenzo Braina “Quelli che educano”. Braina tornerà anche l’8 agosto con “I bambini lo sanno”.

Pino e gli anticorpi saranno i protagonisti dello spettacolo in piazza Tavolara, il 26, dove porteranno il loro divertente cabaret in salsa sassarese.

Il 30 Luglio ritorna per la II edizione il festival della musica del mediterranea “MELKART” organizzazo da Mauro Mibelli e S’Ard.



Tra gli altri appuntamenti di luglio il 6 luglio in programma una sfilata di moda “Ottavo vizio Shopping night” in viale Nenni; il 7 luglio invece tutti a seguire la traversata a nuoto Porto San Paolo-Tavolara e il 27 la magia della musica della tradizione sarda con il Coro di Loiri in versione itinerante.

A inaugurare il mese di agosto sarà in piazza Tavolara il Festival Internazionale itinerante “Tra mare stelle e magia”.

Serate danzanti. vedranno la serata del 2 agosto con il liscio protagonista e la fisarmonica di Simone Mellino che replicherà anche il 16, il 23 e il 30.

Una splendida Serata latina ci attenderà nei giorni il 14, 21 e 28 con Angela Jaureguei, mentre la serata del Cabaret il 4 agosto vedrà sul palco Tale e quale show.

Preso nota in agenda per questi appuntamenti da non perdere?