Loiri Porto San Paolo: positivo un giovane turista

Loiri Porto San Paolo, 15 agosto 2020 – Un caso di Covid-19 a Loiri Porto San Paolo: lo comunica il sindaco del paese, Francesco Lai, con un post sui social.

“Questa mattina in qualità di sindaco del Comune di Loiri Porto San Paolo ho ricevuto comunicazione dalla Ats Sardegna – dipartimento Prevenzione in merito a un caso di positività al Covid-19 presente nel nostro territorio. Ho già provveduto a riunire il Centro Operativo Comunale per le valutazioni di competenza. Il soggetto, un ragazzo che sta trascorrendo le vacanze nel nostro comune è risultato sintomatico a seguito di contatto con altri due positivi in altra località, il soggetto è già stato sottoposto alla quarantena obbligatoria con isolamento sino al 28 Agosto con obbligo di dimora e sorveglianza attiva, l’Ats sta già ricostruendo la rete dei contatti per le verifiche del caso”, afferma il sindaco Lai.

“Il Comune assicura massima trasparenza nell’informazione sulla situazione sanitaria nel Comune. Ogni comunicazione della Ats verrà immediatamente resa nota a garanzia della salute e della tranquillità della popolazione”.

“Resta fermo l’invito, oggi più che mai, al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il #distanziamento tra le persone nei luoghi pubblici e nei locali, l’utilizzo della #mascherina e la massima #igiene delle mani. Il virus è ancora in circolazione ed è necessario mantenere comportamenti responsabili.Grazie della collaborazione”, conclude il sindaco.