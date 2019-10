Loiri Porto San Paolo: l’amore per il mare con il concorso fotografico “In&Out”

Loiri Porto San Paolo, 17 ottobre 2019 – Torna immancabile anche quest’anno, ormai il tanto atteso appuntamento a Loiri Porto San Paolo per tutti gli appassionati di fotografia.

A partire da oggi fino al prossimo 20 ottobre si terrà la nona edizione del concorso fotografico “In & Out”, organizzato da Slowdive in collaborazione con Acsi e con il patrocinio del comune di Loiri Porto San Paolo.

Dalle ore 19.30 di stasera potremo assistere a Porto San Paolo presso “La casa delle farfalle” alla presentazione ufficiale del concorso nato in collaborazione con il Tavolara Lab, e con l’AreaMarina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.

Domani invece si entrerà nel vivo di questo concorso in cui si andrà a caccia dello scatto migliore e alle ore 19.30, sempre presso “La Casa

delle Farfalle”, sarà presentato il volume “Sardegna 20 Storie di Natura” edito da Carlo Delfino e curato da Domenico Ruiu, personalità storica della fotografia naturalistica sarda.

Con lui dodici fotografi: Antonio Biggio, AlessandroCarboni, Marcello Chiodino, Vittorio Crobu, Matteo Di Nicola, Mauro Doneddu, Gabriele Espis,

Gianfranco Fois, Alberto Fratus, B.Frau & E.Simula Alberto Maisto, Alfonso Mascia,Massimiliano Mele, Miho Tsuruoka, Mauro Mucedda, Giovanni Paulis, Bettina Puddu, Domenico Ruiu, Giuseppe Sedda e Mirko Ugo.

Sarà questa dunque una stupenda occasione per immergersi un vero e proprio viaggio alla scoperta della natura della sardegna tra foto aeree e subacquee, andando a incontrare animali ritratti con la pazienza dell’attesa di uno scatto perfetto.

Ancora una volta insieme il grande amore per la natura e la passione per la fotografia.

Sabato 20 ottobre saranno invece i bambini i veri protagonisti della giornata. Verrà infatti offerta loro la possibilità di scattare le prime

foto subacquee, con il presente e continuo supporto dei professionisti.

La spiaggia del Vecchio Faro, presso la sede della lega Navale sezione di Porto San Paolo, accoglierà i piccoli fotografi accompagnati dai genitori, che vorranno vivere un sabato tutto diverso.

La serata si svolgerà nuovamente presso “La casa delle Farfalle” dove alle ore 21.30 si ammireranno le immagini di “Mare e Natura”.

Domenica mattina con le premiazioni di rito si giungerà anche per quest’anno all’epilogo dell’evento

Oltre ai premi per i vincitori delle categorie in concorso, sarà attribuito anche il Premio Speciale Area Marina Protetta dedicato alla miglior foto della Posidonia Oceanica, pianta marina così importante qui in Sardegna per la sua funzione protettrice dall’erosione marina.

Grande attesa tra gli appassionati degli ospiti del concorso, per Anna e Settimio Cipriani, una coppia di veri campioni. Con i loro 350 ed oltre piazzamenti, premi e riconoscimenti internazionali, con il nomignolo ” I Botoli” sono conosciuti ovunque.

Appuntamento per scoprire il mare e quello che gelosamente viene celato sotto la sua superficie. Un mondo che non finirà mai di incantarci e di farci emozionare.