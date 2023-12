Lions Club Olbia e il servizio alla mensa vincenziana

Olbia. Anche quest’anno il Lions Club Olbia durante le festività natalizie, ha prestato il servizio, di sala e cucina, alla mensa vincenziana con una partecitata presenza di soci. Negli anni passati, sempre per la mensa vincenziana, sono sate eseguite opere e forniture di arredi, con la recente donazione della cella frigo e il progetto per il recupero degli alimenti. Questo tipo di attività rientra tra le molteplici inziative promosse, nei club in tutto il mondo, con la finalità e lo scopo di “prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della cittadinanza”.

Il Lions Club di Olbia nell’anno sociale in corso, oltre ai service che ormai da anni, svolgono come: il premio sclavo e certamen, il contributo alla casa di accoglienza Arcobaleno hanno in programma alcuni incontri culturali, in sintonia con i temi nazionali, da tenersi con relatori di chiara fama, che riguardano l’ambiente, la cultura, la salute e il sociale, naturalmente tutti aperti alla cittadinanza, più precisamente:

Archeologia: Olbia nei suoi periodi storici (dal neolitico al medioevo)

Religione: storia della diocesi e il ruolo della chiesa nella città contemporanea

Ambiente: conoscere il golfo interno di Olbia ripercorrendo la storia della biodiversità marina

Antropologia: convegno sul disagio giovanile nella società contemporanea, il ruolo dei Lions.