Le nuove esposizioni del MAN di Nuoro tra segni e idee. In mostra dal 15 marzo al 9 giugno 2019

“Allori senza fronde”. È un prezioso omaggio all’artista francese Pierre Puvis de Chavannes (Lione, 1824 – Parigi, 1898), figura decisiva nel panorama europeo, protagonista dell’arte francese, fortemente influenzato dalla tradizione della pittura rinascimentale italiana.

“Allori senza fronde” intende far luce sulla rappresentazione simbolista del corpo umano e del paesaggio, in linea con la poetica artistica di de Chavannes ispirata a un innovativo modello di pittura decorativa di chiaro rimando all’affresco e all’ideale classicista.

Pierre Puvis de Chavannes – Ritratto di donna di profilo 1857- 1860

Il corpus espositivo, che conta circa ottanta opere tra cui disegni, olii su tela, schizzi e bozzetti mai esposti prima, provenienti da collezioni private e pubbliche internazionali, offre una panoramica generale su tutte le tematiche affrontate dall’artista durante la sua carriera.

La mostra è accompagnata da un catalogo monografico edito dal Museo MAN in collaborazione con Michael Werner, con testi di Louise D’Argencourt (storica dell’arte, ex curatrice National Gallery of Canada, Ottawa), Bertrand Puvis de Chavannes (storico dell’arte, presidente del Comité Puvis de Chavannes) e dei curatori, Alberto Salvadori e Luigi Fassi.