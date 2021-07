Sardegna verso superamento soglia 60% vaccinati, ma si teme per i nuovi casi

Cagliari. La Sardegna si prepara a superare quota 60% dei vaccinati: già solo nella giornata di ieri sono state vaccinate 16.947 persone. Con questi dati che sono positivi si teme, però, l'aumento dei contagi riscontrato in questi ultimi giorni soprattutto nel Sud dell'Isola: per tale motivo al Biraghi di Cagliari sta aprendo un secondo reparto Covid-19. Il direttore sanitario del capoluogo di regione Marracini afferma che la situazione dei contagi è in netta crescita, perciò bisognerà aspettare fine mese per constatare gli effetti delle riaperture, oltre che convincere coloro che non vogliono vaccinarsi a fare il vaccino. Nel Nord dell'Isola, invece, la situazione è ancora stazionaria, eccetto un lieve aumento dei contagi nel sassarese.