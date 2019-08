La Sardegna aderisce alla Giornata nazionale balneari italiani

Cagliari, 24 agosto 2019- Domani, domenica 25 agosto, si festeggia la seconda edizione della giornata nazionale balneari italiani. Per l’occasione, in ogni spiaggia della Sardegna dove è presente uno stabilimento balneare che aderisce al sindacato SIB, si terranno numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica ed evidenziare il ruolo e la funzione delle spiagge attrezzate in italia. Nel comunicato diramato dalla SIB la dichiarazione di Danilo Cacciuto, vicepresidente del Sib regionale:

“Sono lontani dall’essere risolti i problemi che affliggono il nostro lavoro, dalla precarietà amministrativa a seguito dell’errata applicazione, al nostre settore, della direttiva Bolkestein all’insostenibile pressione fiscale che non ha eguali nelle altre aziende turistiche (come l’aliquota IVA al 22 %). E ancora dall’aggravarsi del fenomeno erosivo non adeguatamente contrastato che riduce la capacità produttiva delle nostre aziende alle complicazioni burocratiche che impediscono di migliorare i servizi che forniamo”.