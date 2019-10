La Sardegna a Genova presenta la sua sicurezza marittima

Olbia. 21 ottobre 2019 – Sono stati presentati a Genova nei giorni scorsi, dall’ Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna, cinque nuovi progetti europei del programma Interreg Marittimo 2014 – 2020.

Il tema principale è stato quello della sicurezza marittima e del monitoraggio del traffico via mare delle merci pericolose.

Si lavora sempre in maniera molto accurata per scongiurare i possibili disastri ambientali sulle coste del Mediterraneo.

La partecipazione vuole essere sempre più coesa tra l’ Autorità di Sistema Portuale insieme a Corsica, Regioni Liguria, Sardegna, Toscana e Provenza-Alpi Costa Azzurra Azur (PACA) rappresentato dal dipartimento del Var.

ALACRES2, ISIDE, LOSE+, OMD e SINAPSI, cinque acronimi, riuniti in un unico cluster del programma “Interreg Marittimo 2014 – 2020 Terzo invito”, per altrettanti obiettivi che mirano a rendere più sicure e connesse le aree marittime, costiere e insulari coinvolte, trasformandole in un vero e proprio punto di riferimento per sicurezza marittima e portuale del Mediterraneo.

L’obiettivo unitario è quello di andare a soddisfare le esigenze degli operatori portuali e dei diportisti con la messa a disposizione di dati meteo-mare in tempo reale per una sicura navigazione e manovre intorno ai porti (SINAPSI); creare un nuovo sistema di comunicazione universale per facilitare lo scambio di informazioni tra i comandanti dei porti e gli utenti del mare (ISIDE); migliorare la sicurezza del trasporto marittimo di merci pericolose con l’introduzione di sistemi di controllo e monitoraggio innovativi (OMD); creare un laboratorio permanente di realtà aumentata in grado di identificare, testare e convalidare le procedure che operatori e compagnie portuali dovranno utilizzare per la gestione delle emergenze derivanti da incidenti neiporti (ALACRES 2); monitorare, in tempo reale, il rischio derivante dal trasporto di determinate merci pericolose nelle aree marine vicino alla costa ed in quelle portuali (LOSE+).

In particolare, l’AdSP del Mare di Sardegna prenderà parte ai progetti ISIDE e OMD in qualità di partner diretto, in quanto la finalità dell’Ente è perseguire un monitoraggio dettagliato e approfondito dei traffici marittimi che interessano gli scali di sistema.

Più sicurezza nel nostro mare, grazie ad azioni congiunte per mezzo di tecnologie avanzate e grande cooperazione.