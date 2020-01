La sarda Monica Pais è tra le 10 donne che fanno la differenza in Italia

Olbia, 7 gennaio 2020 – In queste ultime ore sono rimbalzate da una testata giornalistica all’altra, notizie raccapriccianti che hanno come oggetto i maltrattamenti ai danni degli animali da affezione.

Non facciamo altro che inorridire davanti a foto di cani barbaramente trascinati per strada legati alle auto per puro piacere di infliggere del male, o vittime dei dissapori tra vicini di casa che imbracciano il fucile verso di loro per ritorsione. Insomma a quanto pare il rispetto per i più indifesi diviene sempre più raro e purtroppo la Sardegna ha il triste primato delle violenze sugli animali in Italia.

Fortunatamente in tutto ciò risplende come la luce di un faro Monica Pais, fulcro della clinica veterinaria Duemari di Oristano.

Tempo fa abbiamo avuto modo di conoscere la grande personalità di questa donna che vanta 30 anni di carriera trascorsi prendendosi a cuore la cura degli animali. Li ha sempre definiti dei teneri”rottami” da riassemblare con amore.

La clinica conta mediamente circa 200 animali ricoverati e ormai risulta essere una vera eccellenza per la cura degli animali nell’Isola. Inutile dire che centinaia di esseri maltrattati, torturati o abbandonati qui possono trovare le amorevoli cure di uno staff di 15 persone, tra veterinari e volontari 24 ore su 24 senza risparmiarsi.

Proprio grazie ad uno dei suoi “rottami” Monica e i suoi collaboratori hanno spopolato in rete nel 2016 una fotografia sul profilo Facebook rischiando il tutto esaurito della struttura. Si trattava di Palla, il tenero pitbull femmina curato e salvato dalla dottoressa Pais, ritrovato a Terralba con del nylon legato intorno al collo che le aveva provocato il muso gonfio all’inverosimile. Oltre 370 mila like sulla foto, e la stampa nazionale si accorge di lei,e della sua realtà in Sardegna.

Di recente la dottoressa è stata selezionata dal Corriere della Sera tra le 10 donne dell’anno 2019 che ha fatto qualcosa di speciale per il nostro Paese. La veterinaria Pais non si limita a curarne le ferite ma ne racconta le storie attraverso racconti che stanno scalando le classifiche dei libri più letti in italia: “Animali come noi” e ” Storia del cane che non voleva più amare”.

Una grande donna di successo che dell’amore per gli animali ne ha fatto una vera e propria filosofia di vita, in una terra che purtroppo di strada ancora ne ha da fare, per avere un buon rapporto con gli animali.