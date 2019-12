La Maddalena: tornano le stelle di Natale dell’AIL

La Maddalena, 2 dicembre 2019- Il prossimo fine settimana, 7 e 8 dicembre, a La Maddalena torna l’appuntamento con le stelle di Natale solidali dell’Associazione Nazionale contro le leucemie ed i mielomi (AIL).

Come ogni anno i volontari scenderanno nelle maggiori piazze d’Italia per la vendita delle stelle di Natale solidali. Anche a La Maddalena, grazie ai volontari dell’ASD Sportisola, il Patrocinio del Comune di La Maddalena e la collaborazione con AIL Sassari, in piazza Umberto I, a partire dalle ore 10, sarà possibile acquistare una stella di Natale il cui ricavato verrà interamente devoluto all’associazione Ail di Sassari.

A Sassari l’associazione AIL si occupa non solo della gestione degli appartamenti messi a disposizione per i malati oncologici e delle loro famiglie costretti a trasferirsi in città per le cure del caso, ma anche dell’assistenza domiciliare e del sostegno economico a quei malati privi di reddito costretti ad affrontare spese ingenti per le cure.

Nel Nord Sardegna sarà possibile acquistare una piantina a 10 euro anziché i 12 della campagna nazionale.