La Maddalena, volley: arriva il raduno regionale

La Maddalena, 6 giugno 2019 – Nella città de La Maddalena la Società U.S.Garibaldi e la FIPAV Sardegna, con il patrocino dell’ Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e del Comune di La Maddalena, organizza per il 2° anno consecutivo, il raduno della Rappresentativa Regionale Femminile, dal 7 al 9 di giugno prossimo, presso la Palestra Comunale di via Carducci.

Anche la nostra maddalenina giocatrice Anna Vitiello prenderà parte al raduno, come sempre allenata da Coach Stefano Cadoni. L’atleta per tutta la stagione si è messa in grande evidenza, meritando così di entrare a fare parte del gruppo delle 12 convocate.

Il prossimo fine settimana verrà avviata la Selezione Regionale Maschile allenata da Coach Roberto Abis, che per il 3°anno consecutivo sarà ospite a La Maddalena. Gli allenamenti sono in programma presso il Palazzetto dello Sport di via La Marmora dal 14 al 16 Giugno.

Le selezioni regionali sono appuntamenti di vitale importanza atti a preparare al meglio gli atleti in vista del prossimo Trofeo delle Regioni, che quest’anno si disputerà in Friuli Venezia Giulia dal 23 al 28 di giugno prossimi.

Forza Sardegna, fatevi onore!