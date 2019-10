La grande impresa di Ernesto Macera Mascitelli porta Olbia sull’Everest

Olbia, 1 ottobre 2019 – Incontriamo Ernesto Macera Mascitelli in questa calda giornata in cui pare che la bella stagione estiva, non intenda proprio lasciare il passo all’autunno.

Qui in Sardegna il clima rimane a lungo mite e lo sa bene Ernesto che dal cuore dell’Italia ha scelto da 15 anni di farsi adottare dalla Sardegna, complice il buon clima.

Ormai si sente quasi olbiese, e la nostra città sta ricambiando il suo entusiasmo a questo amante della montagna, tanto che la città intera lo sta sostenendo nell’impresa che lo vedrà alle prese con un’impegnativa scalata.

Il 20 ottobre prossimo Ernesto lascerà l’Italia alla volta dell’ Himalaya. Lì lo attenderà la vetta del Gangapurna (7455m / 24.457ft).

“Non sono di certo nuovo a questo genere di imprese in passato sono stato in America Latina, Aconcagua-ArgentinaSalar de Huyuni e Tunupa-Bolivia, Sajama-Island Peak- NepalBolivia, Alpamayo – PerùOjos del Saldato- Cile, Aconcagua-Argentina. Anche se il mio, non è mai stato un semplice amore per la scalata fine a se stessa. E’ stata sempre mia intenzione legare la spedizione sportiva con un progetto umanitario. Il mio desiderio è stato quello di mettere in contatto le istituzioni e gli sponsor con la realtà del luogo, che avesse bisogno di una qualche forma di aiuto o quanto meno di visibilità”.

In questa spedizione Ernesto si troverà a guidare un gruppo di alpinisti, salvo imprevisti dell’ultimo momento.

“Ho previsto che durante il tragitto verso il campo base modo di relazionarmi con la popolazione del posto, tra cui i bambini che tanto adoro, delle scuole dei villaggi. Sarà per me un’occasione per donare del prezioso materiale didattico.”

Ernesto si è preparato a lungo per questo appuntamento con la montagna a lui così congeniale, tenendo conto che proviene da Gioia dei Marsi in provincia dell’Aquila. La montagna la porta da sempre nel cuore.

“Nella mia lunga preparazione un grande supporto tecnico e motivazionale lo devo alla palestra di Cross Fit di José Javier Alvarez Gomez ad Olbia. Ormai siamo amici e in questi momenti il supporto è fondamentale per superare le fasi più dure in allenamento”.

In questa spedizione verrà raccolto anche del materiale fotografico e filmati che saranno preziosi per l’elaborazione di un documentario a testimonianza dell’impresa. Al suo ritorno con l’ Assessore allo Sport e Spettacolo Silvana Pinducciu, verranno organizzate delle proiezioni di quanto filmato nel corso della“ International Mont Gangapurna 7455 mt. Expedition 2019”, nelle scuole e nelle sedi istituzionali.

Trascorsi 50 giorni dalla partenza sarà tempo di tornare nella sua Olbia per Ernesto, la città che lo ha stregato con la sua ospitalità, il calore della gente e il clima che consente di vivere la natura per gran parte dell’anno.

La spedizione gode del patrocinio del comune di Olbia voluto e promosso dall’ Assessore allo Sport Silvana Pinducciu, del sostegno del CAI Sezione di Avezzano (Aq), a Lions Club Olbia, CAI Sezione di Avezzano (Aq),Consorzio di Porto Rotondo, Phanatlon International Club di Sassari.

I nostri migliori auguri per l’impresa che seguiremo con attenzione.