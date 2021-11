La Città di Olbia celebra il 4 novembre nella nuova piazza del Lungomare

Olbia. Si sono svolte questa mattina nella rinnovata piazza del lungomare di Olbia le celebrazioni del 4 novembre, "Giorno dell'Unità Nazionale" e "Giornata delle Forze Armate" che quest'anno in particolare commemorano il Milite Ignoto nell'anno del suo centenario.

Anche la Città di Olbia ha voluto onorare solennemente il Milite Ignoto, nel suo centenario. Già lo scorso mese di luglio, nell'ambito di una iniziativa promossa dal Comando Militare dell'Esercito della Sardegna, il Consiglio Comunale olbiese aveva conferito con voto all'unanimità la cittadinanza onoraria a quel soldato che oggi è stato celebrato solennemente in tutta Italia e dalle maggiori autorità militari e civili dello Stato presso l'Altare della Patria a Roma, al termine del lungo viaggio del "Treno della Memoria": treno speciale partito lo scorso 29 ottobre nella rievocazione storica di quel convoglio che nel lontano 1921 trasportò la salma del soldato da Aquileia a Roma.

"Quest’anno, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, abbiamo potuto ritrovarci tutti insieme al Monumento dei Caduti, un luogo completamente rinnovato che dona maggiore lustro al monumento e alle lapidi che tanto significano per tutti noi, per la nostra storia e per ciò che oggi siamo". Così ha commentato il sindaco Settimo Nizzi le celebrazioni del 4 novembre.

"Quest’anno si celebra inoltre il centenario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. La sua tomba rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati. Tutti quei figli che non sono mai tornati a casa e che sono morti eroicamente sacrificandosi per la Patria". Ha dichiarato il Primo cittadino di Olbia.

La manifestazione ha visto la partercipazione non solo delle autorità civili e militari, ma anche del Parroco di San Simplicio, Don Gianni Satta che ha celebrato la Santa Messa.