La Befana parla sardo: torna il concorso delle letterine dei bimbi

Olbia, 6 gennaio 2020 – A quanto pare la festa della Befana riesce a mantenere inalterato nel tempo tutto il suo fascino e la sua magia.

Ancora una volta per questa ricorrenza i più piccoli, e non solo, rimarranno in attesa della calza contenente i primi desideri dell’anno.

Si è rinnovato a tal proposito il concorso”Scrie una lìtera a sos tres res” che ha veduto la partecipazione di tutti gli alunni delle scuole elementari della nostra Sardegna. L’iniziativa giunta alla sua 28 esima edizione, è stata organizzata con la cura di sempre da Papiros edizioni,(come apprendiamo da L’unione Sarda). La casa editrice di Nuoro propone da tempo questa bella manifestazione confermando l’importanza del nostro dialetto nella vita di tutti i giorni, che si raffronta con nuovi idiomi e la lingua italiana.

Una lettera in dialetto ai tre Re Magi torna del tutto naturale visto che in gran parte dei paesi della Sardegna lo si parla normalmente, anche se lo si scrive poco.

L’evento intende così promuovere nelle nostre scuole l’utilizzo dell’antico dialetto sollecitando le istituzioni a prendere atto che è giunto il momento di una adeguata rivalutazione della nostra antica lingua..

Tra tutte le letterine giunte entro il 7 dicembre scorso alla casa editrice Papiros sono state premiate le sessanta ritenute più emozionanti. La deliziosa corrispondenza è stata prontamente pubblicata in un libro grazie ad una donazione privata.

I vincitori hanno ricevuto un gioco e la pubblicazione contenente le 60 letterine.

Oggi tutti i premiati si sono raccolti a Nuoro presso la chiesa del Rosario, nella piazza omonima, nel quartiere di San Pietro.

Una bella iniziativa tra tradizione e la magica atmosfera delle feste che la Befana oggi con la sua scopa, porterà via.