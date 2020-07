Ingegnere sardo bloccato in Nigeria: torna grazie all’ambasciata

Cagliari, 10 luglio 2020 – Massimiliano Angius, igegnere edile cagliaritano, è bloccato da mesi in Nigeria, precisamente a Lagos posto in cui lavora. Da settimane non riesce a trovare un volo per rientrare nell’isola e stare accanto alla moglie che si trova ricoverata all’ospedale di Cagliari.

Come riporta l’Unione Sarda a denunciare la situazione dell’ingegnere è la sorella: “Massimiliano ha più volte richiesto al consolato la possibilità di rientrare in Italia per urgentissimi problemi familiari. Ad ogni richiesta di mio fratello, però, il consolato risponde inviando dei link su fantomatici voli di svariate compagnie che non portano a nessuna risoluzione”, racconta la sorella al quotidiano regionale sardo.

Secondo quanto raccontato dalla sorella, la famiglia avrebbe contattato diverse istituzioni (Regione e Ministero), ma non avrebbe mai risposto nessuno.

La situazione è finalmente riuscita ad avere una fine, grazie all’intervento dell’ambasciata italiana in Nigeria. Il ritorno in Sardegna per l’uomo bloccato da mesi è stato fissato per il 14 luglio.