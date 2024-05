Infrastrutture, 5 miliardi di euro in arrivo per le strade sarde

Olbia. Un intervento corposo sulla viabilità sarda, che permetterà di intervenire su diversi tratti delle strade della nostra isola, così recita la nota del Deputato sardo della Lega Dario Giagoni: “In arrivo per la nostra Sardegna 4,83 miliardi di euro per la manutenzione e la realizzazione delle strade. L’investimento di cui ci informa il Mit, guidato da Matteo Salvini, è previsto dal contratto di programma Anas per la Sardegna e servirà per infrastrutture stradali da nord a sud. Risorse destinate a varie tratte della Carlo Felice, della Sassari-Olbia, della Orientale sarda Olbia - Palau e della Sulcitana. Dopo anni di ‘no’, finalmente un'attenzione concreta alla sicurezza dei sardi e alle nostre strade principali, per troppo tempo abbandonate”.