Incendio nella notte, appartamento prende fuoco: accertamenti in corso

Siliqua, 30 giugno 2020 – Era appena passata la mezzanotte quando è divampato un incendio all’interno di un appartamento in Corso Repubblica a Siliqua nel sud della Sardegna.

Dopo la richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa del 115, la Squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta immediatamente in modo da evitare che l’incedio si propagasse all’intera struttura.

All’interno dell’abitazione, gli inquilini svegliati dalle fiamme, hanno prontamente chiamato il numero di emergenza dirigendosi verso l’esterno della casa.

Gli operatori dei VVF sono intervenuti con un’autopompa addentrandosi nell’abitazione invasa dal fumo. Una volta individuato il rogo, il quale ha coinvolto un divano ed altri arredi, gli operatori hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della zona coinvolta dall’incendio, favorendo così la fuori uscita del fumo.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e la struttura, a parte qualche zona circoscritta, non ha subito gravi conseguenze

Sono state localizzate dai Vigili del Fuoco anche due bombole di GPL che sono state portate all’esterno in sicurezza e raffreddate. Le cause che hanno fatto scatenare il rogo sono ancora in fase di accertamento.