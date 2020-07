Incastra le dita nel lettino da mare: soccorso 46enne

Cagliari, 26 luglio 2020- Singolare incidente ieri al Poetto di Cagliari. Un uomo di 46 anni, sardo, dopo che si è seduto sul lettino da mare ha accusato un dolore lancinante a due dita della mano destra rimastagli inavvertitamente incastrata. L’uomo, al momento dell’incidente si trovava nello stabilimento balneare dell’Aeronautica militare.

Subito è stato chiamato il 118 e sul posto per le prime cure, è giunto un quad di Sardegna Soccorso con a bordo il personale medico, poi l’uomo è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Marino di Cagliari.

Come riporta L’Unione Sarda l’uomo ha riportato una sub amputazione, con frattura delle falangi del secondo e terzo dito. I medici faranno di tutto per salvargli le due dita con intervento chirurgico.