In arrivo a Sassari il vaccino anti-Covid

Sassari, 29 dicembre 2020 – Una nuova fornitura di dosi vaccino è in arrivo per il prossimo 31 dicembre. Le nuove dosi del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech destinate alla Sardegna, attese in un primo momento per domani, arriveranno l’ultimo giorno dell’anno. Lo conferma l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. “Secondo le ultime comunicazioni che abbiamo ricevuto da Roma – dichiara l’esponente della Giunta Solinas – i vaccini, 13 scatole ciascuna contenti 195 flaconcini, sbarcheranno nell’Isola giovedì con trasporto aereo e raggiungeranno quattro centri di stoccaggio.

Cinque scatole saranno consegnate all’Arnas G. Brotzu, cinque all’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, due all’ospedale Binaghi e una all’Azienda ospedaliera-universitaria di Cagliari. La situazione è in divenire, siamo comunque in costante contatto con la struttura commissariale e seguiamo con attenzione ogni evoluzione. Sia dal punto di vista organizzativo, sia sotto il profilo logistico, centri di stoccaggio della Sardegna sono pronti a ricevere i vaccini in sicurezza”