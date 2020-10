Il sardo Marco Buttu torna in Antartide

Olbia, 31 ottobre 2020 – Marco Buttu non ha resistito al richiamo del ghiaccio ed è nuovamente in Antartide. Il giovane ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), non è nuovo alle avventure estreme.

Lo scorso anno lo avevamo conosciuto mentre nel cuore più freddo della Terra mostrava la bandiera dei 4 mori. La sua forte motivazione lo aveva portato a vivere in condizioni estreme insieme a 12 persone, fra tecnici e ricercatori in ambito internazionale. La sua casa sita tra i ghiacci polari è stata per mesi la base Concordia, realizzata dal programma francese di ricerca polare (Ipev), e dal programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra).

Attraverso il suo libro Marte bianco ci aveva fatto rivivere la sua splendida avventura, raccontando del suo entusiasmo, della sua grande passione per il suo lavoro, mostrando anche ai lettori le sue debolezze e gli stati d’animo, lontano da casa.

Ora ecco Marco Buttu inviare attraverso i social un saluto mentre si appresta a vivere nuovamente un’importante missione scientifica presso la base Concordia tra i ghiacci artici. Lo ricordiamo simpaticamente quando raccontò lo scorso ann di aver portato con sé, tra le poche cose concesse tra i bagagli, la bandiera dei 4 mori e la musica tradizionale sarda per avere compagnia e combattere la lontananza da casa.

“Carissimi, vi scrivo da una stanza d’hotel ciò che avrei voluto dirvi di persona, stringendovi con un abbraccio: mercoledì ho salutato la Sardegna, sono partito per trascorrere un altro anno nella Stazione Concordia, Altopiano Antartico. Assieme ai colleghi, italiani e francesi, giovedì notte abbiamo lasciato l’Europa con un volo charter organizzato dall’ENEA in collaborazione con l’Institut Polaire Français Paul-Emile Victor, e siamo da poco atterrati a Hobart, in Australia. Staremo in quarantena sino a inizio novembre, ciascuno nella sua stanza, e se gli esiti dei prossimi tamponi saranno anche essi negativi, partiremo per questa nuova spedizione”.

Annuncia così Marco la nuova missione che lo porterà lontano dalla Sardegna per un altro anno “Saremo in 12 ad affrontare l’inverno (i 9 mesi in cui la base è irraggiungibile): 5 francesi, 6 italiani, un medico inglese sponsorizzato dall’Agenzia Spaziale Europea, che come viene spiegato in questo articolo della CNN, ci studierà per capire come il corpo si adatta a un ambiente simil-extraterrestre. Concordia è una stazione di ricerca italo-francese, l’unico avamposto europeo permanente nell’Altopiano Antartico, il luogo più isolato ed estremo del pianeta. La spedizione è organizzata nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide – PNRA per l’Italia, e dall’ Institut Polaire Français Paul-Emile Victor per la Francia..

Chiudo questo messaggio ringraziando mia moglie Micky che mi incoraggia e guida in ogni scelta, la mia famiglia, l’INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, il PNRA e l’IPEV. Vi saluto con l’augurio di ritrovarvi in forma smagliante in un mondo che si abbia lasciato alle spalle il distanziamento sociale”.

Lo seguiremo da lontano, sostenendolo e incoraggiandolo nelle sue ricerche importanti, e nei suoi momenti bui in cui ripenserà alla sua amata Sardegna, e al calore di questa terra che scalda la pelle, ma anche il cuore.