Il sardo Andrea Mura e il suo giro del mondo in 120 giorni

Cagliari. Il giro del mondo in solitaria, in barca a vela, in 120 giorni. Andrea Mura, l'atleta cagliaritano, completa la sua impresa e sale sul podio della "Global Solo Challenge," con la sua barca Vento di Sardegna.

Andrea Mura ha attraversato l'oceano indiano, pacifico e atlantico, attraversando onde di 9 metri e mare mosso con venti superiori a 40 nodi. Ha percorso 26 mila miglia doppiando Capo di Buona Speranza, Capo Leeuwin e Capo Horn.

Arrivato nella giornata di ieri a La Coruna ha potuto trionfare con più di 10 mila persone che hanno seguito in diretta l'attracco, esperti, atleti, appassionati e curiosi da tutto il mondo.