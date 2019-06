Il Comitato CRI di Olbia ha aderito al Blood Donor Day 2019

Olbia, 16 giugno 2019– Dal 14 al 16 giugno i volontari della Croce Rossa Italiana sono scesi in campo in oltre 120 piazze italiane. Tre giorni per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di donare il sangue con iniziative portate avanti anche nelle scuole e nelle Università e con i Giovani CRI che hanno coinvolto i più piccoli con attività ludiche ricreative.

La Campagna nazionale della Croce Rossa Italiana, è partita in occasione del Blood Donor Day 2019 dello scorso 14 giugno.

In occasione dell’importante giornata del donatore di sangue anche a Olbia, venerdì scorso, i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia hanno allestito un apposito gazebo bianco in piazza Regina Margherita e hanno distribuito materiale informativo sia per i grandi che per i più piccoli per i quali sono stati pensati giochi ludico creativi.

Anche l’iniziativa della Croce Italiana di Olbia, con lo slogan condividere uguale donare, è stata realizzata per aumentare la consapevolezza del valore della donazione del sangue e ad incoraggiare le persone a compiere un gesto nobile.

Secondo gli ultimi dati demografici la maggioranza dei donatori appartiene alla fascia di età compresa tra i 30 ed i 55 anni, da qui la necessità di avvicinare anche i più giovani, i donatori di domani. L’obiettivo di queste giornate è stato quello di far conoscere il mondo della donazione del sangue a 360°: gli usi che le componenti del sangue, separate, possono avere per i più diversi scopi medici, il fabbisogno di sangue nelle varie zone del paese, le indicazioni su quali siano le caratteristiche che rendono una persona idonea a poter donare e informazioni pratiche su come e dove donare.

Un’ora dedicata alla donazione del sangue può salvare la vita di tre persone. Eppure in Italia solo il 2,5% della popolazione è donatrice di sangue e la strada per diffondere in modo capillare la cultura della donazione è ancora lunga.

Oltre alla città di Olbia hanno aderito all’iniziativa la città di Sassari e poi Roma, L’Aquila, Firenze, Napoli, Torino, Reggio Emilia, Genova, Palermo, Cosenza, Foggia, Bari, Salerno, Reggio Calabria, Benevento, Livorno, Pescara, Rieti, Sondrio, Ascoli Piceno, Cuneo, Messina, Trapani, Perugia, Pavia, Rimini, Teramo.