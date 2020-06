Golfo Aranci: sequestrata e stuprata per 49 giorni

Golfo Aranci, 11 giugno 2020 – Una storia da incubo è quella che oggi è stata raccontata nelle aule del Tribunale di Tempio davanti al Giudice per le udienze preliminari: una storia che vede protagonista, come presunta vittima, una donna originaria del cagliaritano arrivata in Gallura, nel paese di Golfo Aranci, con la scusa di un lavoro.

Tutto sarebbe avvenuto nel 2018, tra aprile e giugno: la donna sarebbe arrivata nel territorio golfarancino con la scusa di un lavoro stagionale, come succede a tantissimi lavoratori e tantissime lavoratrice. Per lei, però, non vi sarebbe stato nessun lavoro, ma le porte dell’inferno. Secondo quanto ricostruito dalla testimonianza della presunta vittima e dalle risultanze degli investigatori, la donna sarebbe stata sequestrata per 49 giorni da un uomo di 32 anni, il quale è accusato di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e sequestro di persona.

In quei 49 giorni, la presunta vittima sarebbe stata ripetutamente narcotizzata e violentata. Le conseguenze di questo presunto rapimento, si legge in un approfondito articolo dell’Unione, sarebbero state devastanti. La donna è seguita da un Centro di Salute Mentale del Sud Sardegna e ha ricevuto una diagnosi di disturbo post traumatico da stress, il quale potrebbe diventare “cronico”.

La donna, dopo i presunti 49 giorni d’inferno, riesce a contattare il suo ex fidanzato che la raggiunge e la libera. La presunta vittima si è costituita parte civile ed è difesa dall’avvocato Diego Mastromarino.