Golfo Aranci, ostriche ai Baracconi: Ministero chiede controlli

Golfo Aranci, 07 agosto 2020 – Continua a tenere banco la questione dell’allevamento di ostriche ai Baracconi di Golfo Aranci: attività regolarmente autorizzata tramite un procedimento burocratico in Regione Sardegna.

Recentemente, l’intero gruppo consiliare di minoranza Cambia Con Noi (formato da Giorgio Muntoni, Michelino Greco, Andrea Viola, Giuly Masala) ha chiesto spiegazioni ufficiali alla Regione Sardegna e ha pubblicato una nota del Ministero dell’Ambiente indirizzata alla Regione Sardegna, al Comune di Golfo Aranci, nonché ai consiglieri Andrea Viola e Giorgio Muntoni che precedentemente avevano inviato una nota a Roma.

Nel documento, datato 3 agosto 2020, si legge: “Sulla base degli elementi forniti nelle segnalazioni è stato verificato che l’impianto di mitilicoltura in progetto risulterebbe limitrofo ai siti Natura 2000 ZSC “Capo Figari Isola di Figarolo” e ZPS “Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo. Per entrambi i siti, obiettivo di conservazione primario, è rappresentato l’habitat prioritario di interesse comunitario cod. 1120 “Prateria di Posidonia”.

“Alla luce di quanto sopra rappresentato, si richiede a codeste autorità di porre in essere tutte le necessarie iniziative ed approfondimenti istruttori finalizzati a garantire il completo rispetto di quanto previsto dall’art 6, paragrafi 2 e 3 della direttiva 92743/CEE “Habitat””.

Insomma, il Ministero ha chiesto di approfondire il tutto.

Nel frattempo, la vicenda è diventata nazionale grazie a Lina Wertmuller e al Corriere della Sera. Per questo motivo, la minoranza consiliare ha protocollato una richiesta ufficiale in Comune per il conferimento di una cittadinanza onoraria.

“Il Gruppo consiliare Cambia con Noi propone al Sindaco ed al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria di Golfo Aranci alla regista premio Oscar Lina Wertmuller per la vicinanza alla nostra comunità e l’impegno profuso a sostegno della campagna ambientale SALVIAMO IL NOSTRO MARE”, si legge nella nota protocollata il 6 agosto 2020.