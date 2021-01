Golfo Aranci: 100.000 € a fondo perduto per imprese

Golfo Aranci, 2 gennaio 2021 – Buone notizie dal Comune di Golfo Aranci: le comunica il sindaco Mario Mulas. Sono in arrivo 100.000 euro che verranno destinati alle imprese del territorio.

“Buongiorno e buon anno. Abbiamo lasciato alle spalle un anno difficile, un anno che non dimenticheremo mai, probabilmente. Tutti dicono che dalle difficoltà bisogna trovare la forza per ripartire e noi abbiamo forza e volontà per farlo”, spiega Mulas.

“Le impiegheremo assieme alla passione che ci anima per cercare di agevolare il più possibile la ripartenza della nostra economia, di aiutare chi ha sofferto e di programmare il nostro prossimo futuro. Ogni giorno lavoriamo per questo e l’impegno in questo 2021 sarà moltiplicato per cogliere le opportunità che la situazione sanitaria migliorata ci offrirà. Auguro a tutti di trovare nell’anno che si apre oggi la serenità ed il successo che ognuno auspica per la sua persona, la sua famiglia, la sua attività. Auguro a ognuno dei nostri concittadini un 2021 ricco di salute, soprattutto. Vi abbraccio tutti, buon anno”, conclude il sindaco.