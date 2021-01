Gli auguri del velista Camillo Zucconi per il nuovo anno

Palau, 3 gennaio 2020 – È stato un anno terribile quello appena concluso, che ha messo anche a dura prova, il mondo dello sport.

Nella nostra Sardegna lo sport è una componente importante della vita quotidiana di numerosi appassionati. Il territorio permette escursioni montane, bike, running, sport all’aria aperta e soprattutto sport acquatici.

Camillo Zucconi noto campione della vela italiana, da tempo anche istruttore della Scuola Vela dello Yacht Club Porto Rotondo, trascorre il suo tempo dedicandosi al mondo sportivo in varie discipline. A Palau è stato presidente dell’associazione PalausportAdventure che si occupa di promuovere lo splendido territorio sardo, attraverso le attività sportive outdoor.

Ci racconta in queste prime giornate del 2021 Camillo Zucconi: “Sono stato presidente dell’associazione PalausportAdventure per ben 4 anni. Negli ultimi giorni dell’anno appena concluso, abbiamo voluto dare un grande segnale di rinascita anche noi”. Prosegue poi CamilloZucconi: “Eccoci quindi ad affrontare il 2021 con un nuovo consiglio direttivo che vedrà come presidente Carlo Pitzalis, la carica di vice sarà affidata a Elvio Maiorca, e come segretario avremo Antonio Orfei ex giocatore di calcio”.

Camillo Zucconi mantiene inalterata la sua verve e grinta sportiva anche quando non è alle prese con le manovre in barca, raccontandoci di PalausportAdventure: “In questa occasione abbiamo voluto modificare il nostro statuto rendendo così tutti i presidenti uscenti, presidenti onorari. Ci tengo particolarmente ad offrire tutto il mio sostegno alle attività dell’associazione che opera sempre più nel sociale, coinvolgendo anche molti bambini. Per il 2021 stiamo preparando nuovi progetti chiedendo il coinvolgimento delle amministrazioni locali. L’augurio che voglio rivolgere in prima persona a tutti è quello di porsi sempre dei nuovi traguardi da raggiungere. Malgrado le avversità non bisogna abbattersi, ma trovare sempre il modo di volgerle a nostro favore. Ci sarammo sempre nuove opportunità da cogliere, per chi saprà guardare lontano. Tanti auguri!”.

Gli auguri di Camillo Zucconi ci trasmettono positività e invitano a non attendere mai il vento a favore, ma di sfruttare quello improvviso, per nuove virate inattese. Buon vento a tutti.